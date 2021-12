Næringsministeren om «den viktigste oppgaven»: – Dette en kraftfull pakke

NTB

Regjeringen har sydd sammen en kraftfull pakke til næringslivet, slår næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fast. Men ønsket om lønnsstøtte innfris ikke.

– Vår aller viktigste oppgave er å bidra til å holde folk i arbeid, sier Vestre.

Klokka 14.30 onsdag ettermiddag skal han ha et nytt møte med partene i arbeidslivet for å diskutere tiltak og konsekvenser av den nye nedstengingen.

– Partene har fått rekordraskt gjennomslag for ønsket om gjenåpning av den nasjonale kompensasjonsordningen. Sammen med påfyllingen på 1 milliard på den kommunale kompensasjonsordningen er dette en kraftfull pakke til næringslivet, som jeg vil ha deres innspill på, sier næringsministeren.

Både NHO, Virke og LO har bedt om at det innføres en ordning med lønnsstøtte slik at man unngår nye permitteringer.

I Stortinget onsdag slo imidlertid statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fast at det ikke er riktig å innføre dette tiltaket nå.

Vestre kom onsdag tilbake fra New York, der han måtte droppe resten av et fire dager langt besøk med kronprins Haakon for å håndtere coronasituasjonen her hjemme.