Støre varsler milliardpakke til hutrende strømkunder

NTB

Milliarder er på vei til familier som pakker seg inn i pledd mens strømregningen truer med å tømme kontoen. Pengene kommer etter nyttår, lover statsministeren.

Jonas Gahr Støre (Ap) lovet støtte som skal treffe bredt, da han møtte i Stortingets spørretime onsdag. Hvordan støtten skal komme, og hvor mye det blir, vil bli klart om noen timer eller en dag eller to, sa han. Men totalt er det snakk om støtte verdt flere milliarder kroner, bekrefter han overfor NTB.

– Vi må lage en helt ny ordning, vi har ikke den mekanismen innarbeidet. Denne situasjonen er ekstraordinær, derfor er tiltaket også ekstraordinært. Den sikter seg inn på strømkundene som har høye regninger, sier statsministeren.

Han vil ikke si mer om hvordan støtten skal deles ut, men sier det handler om å gjøre strømregningene mindre. Det vil ikke bli noen behovsprøvd ordning.

– For å gjøre dette enkelt, kommer dette til å favne bredt, sier han, og tilføyer at ordningen skal være tidsavgrenset for denne perioden med ekstraordinært høye priser.

Bostøtte og studielån

Første del av støttetiltakene kom onsdag morgen. Det var ordninger som retter seg mot de med mest sårbar økonomi:

* Bostøtten skal økes med 1.500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen, skriver NRK. Tidligere i høst fikk bostøttemottakerne også 3.000 kroner ekstra.

* Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner

* Studenter som kan dokumentere strømutgifter, skal få 3.000 kroner i ekstra lån. 1.200 kroner av dette gjøres om til stipend, skriver VG.

Utålmodig opposisjon

Tiltakene kommer etter at opposisjonen i forrige uke la fram en rekke forslag for å hjelpe folk med strømregningene. De gjorde det klart at det ikke bare var de som alt får hjelp i form av bo- og sosialstøtte, som trenger hjelp når strømprisene er så høye som nå.

SV presset på regjeringspartiene og inngikk en avtale som påla regjeringen å følge opp. SV-leder Audun Lysbakken sier de syns det er bra at de med dårligst råd får hjelp nå før jul.

– Det kommer vi til å bidra til veldig raskt flertall for, så pengene kommer raskt ut, lover han, men tilføyer at han er bekymret for dem som har akkurat litt for høy inntekt til å få bostøtte.

Samtidig venter SV-lederen nå spent på tiltaket som skal hjelpe bredt.

– Det store spørsmålet om de klarer å legge fram noe som monner for folk med vanlige inntekter, som markedskreftene herjer med denne vinteren, sier han.

Han varsler at SV er klar til å diskutere forslaget med regjeringspartiene, som trenger støtte for å få flertall.

Også Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru er utålmodig.

– Nå tror jeg folk er litt leie av å høre at nå kommer det ting, uten å se at det faktisk kommer, sier hun til NTB.

Hun mener det haster.

– Det å leve i den utryggheten nå om du har råd til julemiddag, om du har råd til strømregninga di, om du har råd til julegaver, det går ikke, sier hun.

«Drittpakke»

I spørretimen fikk statsministeren også flere spørsmål om den nye nettleieordningen som trer i kraft ved nyttår, der det blant annet innføres en ny «rushtidsavgift» på strøm.

En «drittpakke», mente Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug, mens SVs Lars Haltbrekken ville vite om regjeringen vil vurdere å utsette den nye ordningen.

Det svarte Støre avvisende på.

– Vi har ikke planer om å utsette den ordningen, sa Støre.

Han forklarte at den nye nettleien vil oppmuntre folk til å bruke strøm på de tidene av døgnet der det er billigere, noe som kan bidra til mer effektiv bruk av kraftressursene.