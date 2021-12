Få coronasmittede gravide i Norge har hatt behov for pustehjelp

Få coronasmittede gravide har hatt behov for pustehjelp. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

213 gravide har vært innlagt med corona i perioden mars 2020 til september 2021, ifølge tall fra landets fødeavdelinger. Få har hatt behov for pustehjelp.

Fra mars 2020 til september 2021 var det 89.585 fødsler i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Medisinsk fødselsregister (MFR) har per 1. november fått rapporter om 213 gravide med covid-19 som ble innlagt i denne perioden.

Av disse var 181 (85 prosent) innlagt for fødsel eller annen helsehjelp grunnet svangerskapet, mens 32 (15 prosent) var innlagt på grunn av coronasykdom eller med behov for overvåking og behandling for corona i forbindelse med innleggelse av andre årsaker.

Antallet tilfeller av alvorlig sykdom hos gravide eller foster/nyfødte er så lavt i Norge at Folkehelseinstituttet ikke kan gi detaljer av personvernhensyn.

Få har hatt behov for pustehjelp

Få gravide i Norge har hittil hatt behov for pustehjelp.

De gravide som har hatt behov for dette, ble syke i perioden etter at alfa- og delta-variantene ble dominerende. Kvinnene hadde ikke fått vaksine mot coronavirus, basert på opplysninger på helsekort for gravide og i journal.

For 190 av de 213 kvinnene har MFR mottatt opplysninger om fødselen og barnet, de resterende er fortsatt gravide eller fødselen er ennå ikke meldt.

Det er rapportert noen få tilfeller av forløsning før 37. svangerskapsuke hos gravide med behov for pustehjelp. Få nyfødte har hatt behov for overvåking og behandling på nyfødtavdeling, og det er ikke rapportert om sykdom hos nyfødte på grunn av covid-19.

Få tilfeller av fosterdød

Det er også meldt inn få tilfeller om fosterdød hos kvinner som har hatt covid-19, og FHI kan ikke gå ut med tall av personvernhensyn.

I de fleste tilfellene har legene ved sykehuset vurdert at hovedårsaken ikke var covid-infeksjonen. For noen tilfeller er svar på undersøkelser og prøver ennå ikke klare.

Imidlertid er det også i Norge rapportert om virusforandringer i morkaken og virus hos fosteret ved seinabort før 22. svangerskapsuke eller fosterdød. Det samsvarer med større internasjonale studier som viser at morkake og foster vanligvis ikke har tegn til infeksjon, men at det forekommer i sjeldne tilfeller.