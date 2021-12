Tre strømselskaper risikerer mulkt og gebyr fra Forbrukertilsynet

For tiden sliter mange med høye strømregninger.B

NTB

Forbrukertilsynet varsler tvangsmulkt på 1 million kroner og gebyr på opptil 500.000 kroner til tre strømselskaper, som ifølge tilsynet hevder å være billigst.

Varselet er sendt til Nordlysenergi, Agva Kraft og Motkraft. De daglige lederne i Nordlysenergi og Agva Kraft trues også med overtredelsesgebyr for medvirkning til villedende markedsføring

– Å hevde at man er billigst er et sterkt salgsargument. Dersom det ikke er riktig, er det villedende og et brudd på markedsføringsloven, sier Forbrukertilsynets direktør Trond Rønning til tilsynets nettsted.

Tilsynet sier at påstander om å være billigst er spesielt problematisk i strømmarkedet hvor prisene endrer seg hyppig.

Selskapene har fått frist i januar til å komme med merknader og dokumentasjon i saken.

– Vi kommer til å sette oss ned og se grundig på henvendelsen fra Forbrukertilsynet. For oss kommer dette som en overraskelse, skriver Motkraft-sjef Bjørn Christian Spieler til E24.

Nordlysenergi opplyser at selskapet forbereder en respons, mens Agva Kraft har ikke besvart E24s henvendelser.