E18 ved Tvedestrand åpen igjen etter trafikkaos

NTB

Vogntogstans og dårlig vær førte til kilometerlange køer på E18 ved Tvedestrand tirsdag kveld og natt til onsdag. Onsdag morgen er trafikken i gang igjen.

Vegtrafikksentralen sør skriver på Twitter like før klokken 5 onsdag morgen at E18 mellom Tvedestrand og Arendal nå er åpen for trafikk.

– Det er fortsatt stedvis utfordrende kjøreforhold. Vi henstiller bilister til å avpasse farten og kjøre etter forholdene. Brøyting pågår på strekningen, skriver Vegtrafikksentralen.

Operasjonsleder Kjell Upsahl i Agder politidistrikt bekrefter litt før klokken 5 til VG at trafikken er i gang igjen.

– Fra å bruke et titalls politibiler på oppdraget står vi nå igjen med én i hver ende og nesten ikke kø. Med brøytebil, frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret har vi fått trafikken i gang igjen. De hadde blant annet med seg snøscooter, sier operasjonslederen.

De frivillige måtte blant annet bistå med vekking av sjåfører som hadde lagt seg til å sove i bilene sine etter å ha stått fast i kø.

Sto fast i over ni timer

Det var tirsdag kveld at store snømengder skapte utfordringer for trafikken på E18. Svært mange bilister ble sittende i kø i timevis, blant annet som følge av at flere vogntog kjørte seg fast.

VG snakket med bilist Simen Plejderup sto fast i køen mellom Arendal og Tvedestrand sammen med samboer og et sju måneder gammelt barn. Han sier at bilen deres sto nærmest bom stille i ni og en halv time i køen.

Opptil 2.500 biler i køen

I en pressemelding i 23-tiden tirsdag kveld sa Agder-politimester Kjerstin Askholt at de hadde innkalt mye ressurser for å løse den utfordrende situasjonen i østre deler av Agder.

– Derfor har vi også satt stab. Situasjonen må løses sammen med Statens vegvesen. I tillegg blir det etablert et samarbeid med Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, Tvedestrand kommune og Statsforvalter med flere, sa politimesteren.

I en ny pressemelding litt etter klokken 1 natt til onsdag sa Askholt at politiet begynte å få bedre oversikt over situasjonen.

– Det kan være så mye som opptil 2.500 biler involvert. Dette er veldig mye, og vi må innse at arbeidet vil ta tid. Av den grunn samarbeider vi med Sivilforsvaret for å få ut tepper, varm drikke og mat til de berørte, opplyste politimester Kjerstin Askholt i en pressemelding litt etter klokken 1.

Det ble opprettet et evakueringssenter i Arendal, men ifølge operasjonsleder Upsahl er det ingen bilister som har blitt evakuert eller som har hatt behov for helsehjelp.

Mye trøbbel

Også andre steder langs E18 på Sør- og Østlandet har det vært problemer. I Kragerø har politiet bedt folk tenke seg om før de kjører. Flere andre vogntog har også fått problemer.

Det var også tirsdag redusert fremkommelighet på E39 ved Nuland i Flekkefjord på grunn av et vogntog med problemer, meldte Veitrafikksentralen.

Og i forbindelse med av- og påkjøringen fra E18 i Risør var det lange køer av kjøretøyer som hadde problemer med å komme seg videre.

Farevarsel

Det er sendt ut oransje farevarsel på grunn av mye snø i Telemark og Agder. Det kan komme opptil 80 centimeter snø. Meteorologisk institutt forlenget tirsdag farevarselet til å gjelde fram til fredag kveld.