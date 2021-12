Umulige Lunde stoppet «alt»: Norsk 33-22-seier over Romania i håndball-VM

NTB

Vel 18 år etter VM-debuten kjørte Katrine Lunde (41) håndballshowet mot Romania i 33-22-triumfen. Hun kan være på vei mot sitt andre gull i verdensmesterskap.

Lunde debuterte i seniorsluttspill i 2003-VM. Den første kampen endte med 29-30-tap mot Ukraina etter at hun overraskende ble foretrukket framfor Cecilie Leganger.

Det var tirsdag 6581 dager siden det hendte i Kroatia. Norge ble der nummer seks og mistet OL-plassen for Aten-lekene.

Siden har Lunde tatt to OL-gull, vunnet VM én gang og sikret fem EM-titler i en karriere som ikke har sidestykke i kvinnehåndballen.

Mot Romania gjorde Norge det vanskelig for seg selv det første kvarteret. Flere tekniske feil, bom på straffe og noen spolerte åpne skuddsjanser, gjorde at stillingen var 5-5.

Buffer

Romania kunne ha vært avhengt allerede etter vel 15 minutter. Et soloraid over nesten hele banen av Stine Bredal Oftedal ble starten på slutten for rumenerne. Like etterpå fant Oftedal ekstrainnkalte Malin Aune (til daglig i rumenske CSM Bucuresti) med en boksåpnerpasning.

Kari Brattset Dale ordnet så 9-6 i angrepet etter. Det norske laget ble i så godt som hele 1.-omgangen støttet av en strålende god Lunde.

Hun fortsatte på samme vis også i andreomgangen før hun fikk hvile etter vel 51 minutter. Med 17-11-ledelse inn til pause hadde Norge sikret seg en buffer som sendte laget videre i VM med full pott (fire poeng).

Seieren over Romania ga landslagssjef Thorir Hergeirsson flere gode svar og en skikkelig gjennomkjøring for spillerne.

Støtte

Hovedrunden spilles torsdag, lørdag og mandag mot VM-tittelforsvarer Nederland, Sverige og Puerto Rico. Kampprogrammet spikres endelig onsdag.

I sommerens OL utklasset Norge svenskene i 36-19 bronsekampen.

Etter nesten tomme tribuner under kampene mot Kasakhstan og Iran, var det frisk stemning i VM-arenaen. Ifølge lokale myndigheter skal det være bosatt snaut 14.000 rumenere i Castellón. En del av disse hadde tatt turen til hallen med håp om å hjelpe sitt lag til seier over Norge.

Drømmen levde i 17-18 minutter.