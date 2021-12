LO-lederen håper regjeringen legger til rette for fortsatt aktivitet

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er nødvendig, men synd med strenge tiltak. Hun kommer med en oppfordring til regjeringen.

– Det er nødvendig med strenge tiltak når de helsefaglige rådene tilsier det. Det er synd, og vi håper regjeringen i størst mulig grad fortsatt legger til rette for at friske og vaksinerte kan fortsette å handle, spise ute og reise innenlands, slik at vi holder folk i jobb, sier Følsvik.

– Mitt viktigste budskap er likevel å ikke holde ansatte borte fra jobben sin, men legge til rette for hurtigtesting, vaksinering og smittevern på arbeidsplassene, sier LO-lederen.