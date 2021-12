Store snømengder i vente: Kommune ber innbyggerne sikre mat og vann

I Agder og Telemark er det sendt ut oransje farevarselet om svært mye snø frem til fredag kveld. Vegårdshei kommune kommer i den anledning med en oppfordring til innbyggerne.

– Det er allerede er en del snø og det ventes enda mer snø de neste dagene. Spesielt på Sørlandet og i ytre strøk, sier vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Charalampos Sarchosidis til Nettavisen.

På Facebook har Vegårdshei kommune i Agder kommet med en beskjed til innbyggerne på Facebook:

«Det er meldt store snømengder de neste 3 døgn. Det kan bli dårlig fremkommelighet på veiene, fare for strømbrudd og bortfall av telekom. Vi ber våre innbyggere om å forberede seg og sørge for å ha ved, vann og mat for å klare seg noen dager. Ta vare på hverandre og hjelp gjerne naboen», heter det i Facebook-posten.

Det kraftige snøværet vil heller ikke gi seg med det første.

Det voldsomme snøværet i Agder gir til dels store lokale utfordringer. Her fra Tvedestrand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer Lukk

– Det betyr at det i løpet av de neste dagene kan komme 40 til 80 centimeter snø. Det er altså ventet store mengder med snø, det har allerede begynt og vil vare frem til fredag, sier Sarchosidis til Nettavisen.

Hele landet har hatt kalde temperaturer i det siste, men utover i uka vil det bli varmere temperaturer igjen.

– Når vi nærmer oss helgen, kommer det mildere luftmasser som sørger for at plussgrader melder sin retur for første gang på lenge, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.