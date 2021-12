Restaurantsjef: Nå må regjeringen være på ballen

NTB

Økt smitte og koronarestriksjoner gjør at permitteringsvarslene er rett rundt hjørnet, varsler restaurantsjef. Han ber regjeringen komme med ordninger.

Restaurantsjef på Le Benjamin og styremedlem i Norsk Restaurantforening, Ove André Jacobsen, sier til E24 at permitteringsvarslene har begynt å rulle.

– Ved tidligere nedstenginger, har regjeringen slept beina etter seg og pengene har kommet veldig på etterskudd. Det kan de ikke gjøre nå. Bedrifter er bunnskrapt – så nå må det gå fort, sier han.

Jacobsen mener det er nødvendig med en lønnstilskuddsordning for å hindre at permitterte igjen må gå gjennom Nav-systemet. Han advarer mot at massepermitteringer kommer til å bli dyrt og uverdig for dem det gjelder.

NHO opplyser til avisa at avlyste julebord og dramatisk omsetningsnedgang allerede har gjort at mange står i fare for å bli permittert til jul.

De vil ha en lønnsstøtteordning, en nasjonal kompensasjonsordning, at regjeringen skal redusere arbeidsgiverperioden ved sykepenger til tre dager og redusere arbeidsgiverperioden ved permittering fra ti til fem dager.