Mistanke om omikronsmitte hos skoleansatt i Lier

NTB

Det er mistanke om at en ansatt på Nordal skole i Lier er omikronsmittet. 170 kollegaer i Lier kommune, samt elever og ansatte ved skolen er satt i karantene.

De 170 kollegaene i Lier kommune har vært nærkontakter på en jobbsamling, skriver kommunen i en pressemelding.

Det er mistanke om omikronvariant fordi en hurtigscreening av den ansattes positive coronatest har vist at det ikke er snakk om deltavarianten.

– Det blir nå gjort en full sekvensering av prøven. Det tar cirka en uke, og i mellomtiden setter vi inn tiltak, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring og assisterende kommuneoverlege Charlotte Sogn.

Det betyr at alle elever og ansatte ved Nordal skole er i ventekarantene og skal teste seg på kommunens testklinikk. Det gjelder også for 170 kolleger i Lier kommune som var samlet på et jobbarrangemenet i forrige uke.

Nordal skole er en aldersblandet skole og har rundt 30 elever fordelt på 1.–7. trinn, ifølge Lier kommunes nettsider.