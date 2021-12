Helsedirektoratet: Kommuner prioriterer smittevern foran psykisk helse

Flere kommuner melder om en økning i henvendelser og henvisninger for psykiske helseproblemer under coronapandemien.

NTB

Litt over halvparten av landets kommuner har omdisponert personell til smittevernarbeid fra tjenester for psykisk helse og rusarbeid for voksne.