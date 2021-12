Mann utenfor livsfare etter voldshendelse i Sarpsborg

NTB

Mannen i 20-årene som ble knivstukket i Sarpsborg søndag, er nå utenfor livsfare.

Det bekrefter politiet overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

– De siste rapportene vi har fått går på at han er stabil og utenfor livsfare, sier politiadvokat Benedicte Granrud til avisen.

Voldshendelsen fant sted like før klokken 5 søndag morgen. En gruppe på 10–15 personer var på stedet da knivstikkingen skjedde på en parkeringsplass ved Sparta Amfi. Bakgrunnen skal ha vært en krangel som oppsto på et utested på lørdagskvelden.

To menn er siktet for drapsforsøk eller medvirkning. Politiet utelukker ikke at flere kan bli pågrepet i saken.

Mandag ble en mann født i 1999 varetektsfengslet i to uker. Han skal ha erkjent å ha stukket fornærmede med kniv, men hevder det skjedde i nødverge.

En annen mann født i 1993 skal også ha vært sentral i krangelen på utestedet. Politiet vil onsdag be om at han varetektsfengsles. Han ble også skadd i hendelsen, men skadene var ikke alvorlige, og han ble mandag skrevet ut av sykehuset.