Fakkeltog for Ullevål sykehus utsettes på grunn av smittesituasjonen

NTB

Tirsdag skulle det arrangeres et fakkeltog for Oslo-sykehusene og mot nedleggingen av Ullevål. Fakkeltoget utsettes på grunn av smittesituasjonen.

– Selv om vi mener at det er viktig, kanskje spesielt under en situasjon som pandemien, å opprettholde forsamlingsretten så langt råd er, anser vi risikoen nå som for høy for både helsepersonell og andre, sier Lene Haug, leder for Redd Ullevål sykehus.

Kampen for Ullevål og Oslo-sykehusene fortsetter imidlertid med uforminsket styrke, legger hun til.

Fakkeltoget skulle tirsdag ettermiddag gå fra Oslo rådhus til Stortinget.