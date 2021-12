Én av tre mener myndighetenes omikrontiltak ikke er nok

NTB

36 prosent svarer i en ny undersøkelse at coronatiltakene helsemyndighetene har satt inn mot omikronvarianten ikke er nok. Tirsdag kommer det nye tiltak.

Mandag varslet helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at det tirsdag vil komme nye coronatiltak. Årsaken er at helsemyndighetene mener at det er behov for å innføre tiltak som reduserer antallet nærkontakter nordmenn har for å begrense coronasmitten.

Det er mange nordmenn enige med dem i. I en undersøkelse Norstat har laget for NRK kommer det fram at 36 prosent av de spurte mener at tiltakene myndighetene har innført mot den mer smittsomme omikronvarianten ikke er nok.

10 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at tiltakene er for omfattende, mens 48 prosent svarer at tiltaksnivået er passe.

Helseminister Ingvild Kjerkol er ikke overrasket over at mange ønsker strengere tiltak.

– Vi har sett gjennom hele pandemien at en del ønsker sterkere tiltak. Det er mange som omfattes av tiltakene, og de har også noen uheldige konsekvenser. Det er hele tiden en balanse vi søker å finne, sier Kjerkol.