Nordmenn fortsatt avventende til økonomien

NTB

Bare 7 prosent av de spurte sier i en ny meningsmåling at de tror at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre neste måned.

Ifølge Norsk koronamonitor svarer 38 prosent at de tror den blir dårligere, mens 55 prosent tror den forblir uendret.

– Dette er ikke krisetall i pandemien sett under ett, men klart blant de mest pessimistiske målingene, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Pessimismen startet i november da antallet som forventet bedre tider, ble mer enn halvert fra måneden før. Desember starter med en ytterligere halvering.

En av tre nordmenn (36 prosent) sier den siste uken at de er bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Dette er høyeste måling siden juni i år. Nesten én av fire nordmenn (24 prosent) oppgir at de er bekymret for sin personlige økonomi. Dette er høyeste måling siden mars i år.

I forrige uke sa 41 prosent av de spurte at de har tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra uken før.