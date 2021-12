Boligbrann i Alver

NTB

En bolig på Høyland i Alver kommune har kollapset i en kraftig brann. En beboer er ute av huset.

Brannvesenet rykket ut med mannskaper fra to stasjoner og konstaterte at huset var overtent da de kom fram.

– Vi har kommet i kontakt med en person. Så langt tyder ting på at det kun er vedkommende som bor her, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Det skal være fare for spredning til biler på grunn av den kraftige brannen.

Like over midnatt melder brannvesenet på Twitter at store deler av bygget har kollapset.