Smitteutbrudd på omsorgssenter i Herøy etter at kommunen glemte å gi tredje dose

Pasienter og ansatte ved to avdelinger på et omsorgssenter i Herøy kommune er coronasmittet etter at kommunen glemte å tilby tredje vaksinedose til 27 pasienter.

To avdelinger ved Herøy omsorgssenter i Møre og Romsdal ble glemt da det ble tilbudt en tredje vaksinedose. Situasjonen er kritisk ifølge kommunedirektøren.

Til sammen er det snakk om 27 personer på to avdelinger som ikke har fått boosterdose, opplyser kommunedirektør Trond Arne Aglen i Herøy kommune til VG.

Så langt er det bekreftet at sju personer er smittet.

– Det er svært kritisk. Det er beboere som vi har et ansvar for. Hele samfunnsoppdraget går ut på å beskytte de svakeste, og her er det fare for alvorlig sykdom eller i verste fall død, sier Aglen.

Ifølge Vestlandsnytt – som omtalte saken først – har kommunen satt krisestab. Det skal være fire pasienter og tre ansatte som har testet positivt.

Smitten er sporet tilbake til 30. november da en ansatt testet positivt.