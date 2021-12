Trafikkulykke på E18 ved Lillesand – kø i begge retninger

NTB

To biler var involvert i en trafikkulykke på E18 ved Lillesand mandag kveld. På grunn av snøvær blir ikke omkjøringsvei anbefalt.

– Ulykken skjedde med to biler med til sammen tre personer involvert, forteller operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB i 21-tiden.

Rundt klokken 21.30 melder politiet at to av personene blir kjørt med ambulanse for sjekk og behandling på sykehuset. Den tredje personen blir kjørt til legevakt av politiet, og det er mistanke om ruskjøring.

På grunn av snøvær på Sørlandet blir riksvei 420 ikke anbefalt som omkjøringsvei rundt ulykken, så det er kø i begge retninger ved ulykkesstedet.

– Biler i østgående retning på belage seg på venting. Det gjøres fortløpende vurderinger om trafikken kan få gå forbi, sier Odde.

Politiet understreker at de i køen ikke bør kjøre gjennom åpning i autovern, og heller holde seg i køen, for å unngå farlige situasjoner.