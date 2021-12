To coronadødsfall i Larvik

NTB

To pasienter ved Larvik helsehus er døde av coronasykdom, opplyste kommunalsjefen for helse i kommunen.

– Dette er pasienter som var veldig syke fra tidligere av andre sykdommer, fortalte kommunalsjef Guro Winsvold på et møte mellom Østlands-Posten og beredskapsgruppen i Larvik kommune mandag ettermiddag.

Winswold la til at begge pasientene var eldre personer, men ville ellers ikke gi ytterligere opplysninger om de to dødsfallene.

– Vi har hatt mye smitte ved helsehuset den siste tiden. Totalt har 10 pasienter vært smittet med corona, og fem av de ansatte har vært smittet, sier hun.

Winsvold kunne under møtet imidlertid fortelle at det ikke har kommet nye smittetilfeller de siste dagene og at de nå har oversikt over situasjonen etter at det ble satt inn flere tiltak.