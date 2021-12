Kripos bistår etter Svelvik-brannen

Lys og blomster nær stedet i Svelvik i Drammen kommune, der et bolighus ble totalskadd i brann natt til mandag. Fire personer som er registrert på adressen er foreløpig ikke gjort rede for.

NTB

Kripos bistår politiet i Svelvik etter at et bolighus brant ned natt til mandag. En familie på fire er savnet etter brannen.

– Kripos skal bistå oss med krimtekniske undersøkelser tirsdag. De har høyest kompetanse, og vi er glad for det, sier politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen til Drammens Tidende.

En familie på to voksne og to barn er savnet som følge av brannen. En av de savnede er en brannkonstabel, og det er satt krisestab i Drammen brannvesen. Det er i tillegg iverksatt tiltak på skolen de to barna gikk på.