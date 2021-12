Næringsministeren: Ser på mulige tiltak for spesielt coronarammede næringer

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at regjeringen ser på mulige tiltak mot næringene som er spesielt berørt. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Regjeringen ser på mulige økonomiske tiltak rettet mot næringene som er spesielt berørt av coronasmitten, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Vi ser nå på mulige tiltak rettet mot næringene som er spesielt berørt, her vil det også være naturlig å se på nasjonale ordninger. Jeg er fortløpende i dialog med partene og har senest i dag snakket med lederne av LO, NHO og Virke, sier Vestre til NTB.

Både NHO og Virke har vært tydelige på at de ønsker en nasjonal kompensasjonsordning etter at regjeringen torsdag innførte en rekke coronatiltak. For steder med skjenkebevilling innebærer det blant annet krav om sitteplasser, bordservering av alkohol og plikt om registrering av gjester.

Tall fra Bankaxept og Vipps viser at barer over hele Norge samlet sett hadde hele 30 prosent lavere omsetning og 33 prosent nedgang i antall transaksjoner

– Jeg samlet partene i arbeidslivet allerede fredag, få timer etter at de nye tiltakene trådte i kraft, og lyttet til deres bekymringer og innspill. Allerede da var jeg tydelig på at regjeringen følger utviklingen tett, sier Vestre.