Omikronutbruddet i Oslo: Jobber på spreng med smittesporing

Frogner bydel jobber på spreng med å smittespore etter Aker Brygge-julebordet, mens FHI etterforsker julebordet for å kunne få mer kunnskap om omikron.

– Nå setter vi alle ressurser til. Vi får selvsagt også bistand fra Oslo kommune, fra smittevernoverlegen og øvrige smitteteam. Alle teamene jobber for fullt nå, sier assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo til NTB.

Rundt 120 personer er coronasmittet etter julebordet på Aker Brygge for en halvannen uke siden. Det mistenkes at halvparten er smittet med omikronvarianten.

Foreløpig er det bekreftet 13 omikrontilfeller, og man venter på de øvrige resultatene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Frogner bydels smittesporingsteam består av 40 årsverk i turnus. Ravlo forklarer at de har gjort visse prioriteringer når det gjelder delta- og omikronvarianten.

– Når det gjelder personer smittet med deltavarianten, må vi gjøre det litt mer forenklet. Der blir det sendt ut sms til den smittede, hvor de blir bedt om å selv kontakte sin bydel. Dette sparer oss for mye tid, og vi får konsentrert oss om omikron, sier hun.

– Krevende

Smittesporingsarbeidet er godt innarbeidet etter utbruddene av de tidligere variantene, men Ravlo forklarer at situasjonen er ekstra spesiell nå.

– Vi har jobbet på denne måten før, så det er vi godt vant med, men denne situasjonen, kombinert med de høye smittetallene ellers, gjør denne situasjonen mer krevende, sier hun.

Mens den akutte smittesporingen pågår for fullt, er strategien å bremse spredningen slik at man kjøper mer tid til å lære om omikron og den videre smittehåndteringen.

– Det vi har sett på de tidligere variantene, er at man kan bremse det i begynnelsen, og så tar det over etter hvert. Her trenger vi mer tid, og det er for tidlig å konkludere med om det samme vil skje med omikronvarianten, sier hun.

FHI etterforsker julebordet

Ravlo sier at mens bydelen tar seg av den akutte smittesporingen, retter FHI lupene sine mot selve julebordet og hva som skjedde den kvelden da smitten brøt ut.

– FHI bistår med utbruddsetterforskning og gjør målrettede undersøkelser av julebordet, noe som vil kunne gi oss mer detaljer om smitteveier, når smitten skjedde og om det er spesielle risikofaktorer man kan få vite for å forhindre videre smittespredning, sier hun.

– De har nedsatt en gruppe som jobber med dette nå. Vi ser fram til å motta resultatene, og det vil kunne gi oss mange svar, sier Ravlo.

Milde symptomer

Det er mange ting som fremdeles er høyst usikkert med omikronvarianten, blant annet hvor smittsom den er og hvor syk man kan bli.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NTB at varianten ser ut til å være svært smittsom, noe som kan medføre at veldig mange blir syke samtidig. Han sier samtidig at foreløpige rapporter fra andre land tyder på milde symptomer.

– Men observasjonstiden er kort, og det er hovedsakelig unge mennesker som inngår i tallmaterialet, påpeker han.

Samtlige av de smittede etter Oslo-julebordet har milde symptomer, og etter det Ravlo kjenner til, er ingen blitt innlagt med alvorlig sykdom.

– Symptomene de beskriver, er én til flere luftveissymptomer; feber, hodepine, hoste, forkjølelsessymptomer. Noen har også meldt om muskelverk. De holder seg nå hjemme, og de har det bra, sier Ravlo.