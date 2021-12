Strøm-gründer: Tiden for å tjene penger på strømsalg er over

Strømprisene er på et uvanlig høyt nivå for tiden.

NTB

Økt bevissthet rundt strømpriser kombinert med ny teknologi er i ferd med å utradere inntektsgrunnlaget til hele bransjen, anslår en strøm-gründer.

– I mine 15 år i strømbransjen har man lenge snakket om når dagens kaos erstattes av noe bedre for kundene, og man ikke lenger kan tjene penger på å selge kilowattimer. Mye tyder på at vi er der nå, sier Arnt Inge Sætern til E24.

Han står bak opprettelsen av strømselskapet Elekt, som hjelper forbrukere å beregne hvor mye som kan spares ved å bytte leverandør. Sætern anslår at rundt to av tre strømkunder i dag betaler overpris for strømmen sin.

Med ekstremt høye strømpriser og en kald vinter i vente tror han at bransjen står overfor en krevende tid.

– Disrupsjon skjer ofte i steg, først gradvis så plutselig. Det vil medføre at fire milliarder kroner den kommende perioden vil bli overført fra strømbransjen til kundene, sier Sætern.