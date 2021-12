15.000 Oslo-elever går på skoler uten godkjente lokaler

NTB

15.000 Oslo-elever går på skoler som ikke er godkjent når det gjelder miljørettet helsevern. På Ellingsrud videregående fryser elevene på grunn av inneklimaet.

Inneklima er et stort problem på den videregående skolen. De siste drøyt ti årene har man hatt et system hvor vinduene jevnlig åpner og lukker seg automatisk for å justere den dårlige luften, skriver NRK.

– Noen ganger sitter du og rister av kulde. Plutselig snør det, regner det … man fryser veldig mye i timene, sier Moyz Mir, som går i tiende klasse.

Flere av elevene sliter med både allergi, luftveisproblemer, hodepine og forkjølelse på grunn av kulda. Skolen har kjøpt inn tepper for å hjelpe på kulda, men disse kan ikke brukes nå på grunn av pandemien.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) mener det er ugreit at elevene har det slik på skolen. Hun lover en snarlig løsning på problemene, og at elevene kanskje i mellomtiden kan kunne overføres til midlertidige lokaler. Over nyttår skal kommunen ta opp hvilke skoler som skal prioriteres først.