NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 6. desember.

Fire personer ikke gjort rede for etter brann

Et bolighus i Svelvik i Drammen kommune brant ned til grunnen natt til mandag.

Det er fire personer folkeregistrert i huset, som nødetatene ikke har lyktes å komme i kontakt med. Beboernes nærmeste pårørende er varslet om brannen og kriseteam i Drammen kommune er også varslet.

Økt våpensalg under pandemien

Koronapandemien la ingen demper på den globale forsvarsindustriens våpensalg i fjor, viser en årlig rapport som Sipri-instituttet i Stockholm publiserte i natt.

Verdens 100 største våpenprodusenter solgte våpen og militærtjenester til en verdi av 4.838 milliarder norske kroner i fjor. Det er en økning på 1,3 prosent fra 2019, og fjoråret markerte det sjette året på rad med vekst i det globale våpensalget.

Barrow erklært vinner i Gambia

Sittende president Adama Barrow vant Gambias presidentvalg, erklærte landets valgkommisjon i natt. Barrow tar dermed fatt på sin andre periode etter at han for fem år siden vant over diktator Yahya Jammeh.

Valget blir sett på som en test for den demokratiske overgangen i Gambia, der Jammeh regjerte i 22 år etter å ha tatt makten i et kupp i 1994.

Børsnedgang i Asia

De toneangivende børsene i Asia startet uken med nedgang da de åpnet i natt norsk tid. Det var nedgang både i Japan og Hongkong.

Frykt for at USAs sentralbank på sitt desember-møte kan komme til å sette opp styringsrentene, trekkes fram som en forklaring.

2.576 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 2.576 koronasmittede i Norge. Det er 855 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.510 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.572, så trenden er stigende.