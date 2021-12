Brann i leilighet i Kongsberg

NTB

Fem personer er evakuert etter at det brenner i en rekkehusleilighet i Kongsberg.

Ifølge Sørøst politidistrikt er det full fyr i en rekkehusleilighet. Brannvesenet er på stedet og har startet slukking.

Politiet opplyser via Twitter at det er tre leiligheter i den delen det brenner og at alle de fem som bor der, er gjort rede for.

Det skal ikke være fare at brannen sprer seg til andre bygg.

Politiet fikk melding om brannen rett før klokka 23 søndag kveld.

Ifølge Laagendalsposten vil brannvesenet jobbe med slukking og etterslukking utover natten.

Ingen personer har kommet til skade i brannen. De involverte har blitt undersøkt av ambulansepersonell på stedet.