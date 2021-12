Restaurant i Oslo åpner etter å ha vært smittestengt

Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge åpner igjen etter å ha vært stengt på grunn av koronasmitte. Smitteutbruddet som oppsto etter et julebord fredag 26. november i har til nå rammet 120 personer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

