Det blir mer snø i Sør-Norge

Sørlandet kan vente seg mer snøvær etter to dager med vanskelige kjøreforhold og flere trafikkulykker. Arkivfoto fra 1. januar 2021: Stian Lysberg Solum / NTB

Sør-Norge kan vente seg mer snøvær til uka. De siste to dagene har det vært vanskelige kjøreforhold og flere trafikkulykker.

Mer snø er på vei til Agder og Telemark de neste dagene. Fra mandag kveld kan det komme 10 til 25 centimeter på 24 timer i midtre og ytre strøk vest for Skien, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Ytterst på kysten av Agder kan nedbøren komme som sludd eller regn.

Lørdag var det flere trafikkulykker i Agder som følge av krevende kjøreforhold. På E18 i Grimstad var to biler involvert i en ulykke som førte til at ett kjørefelt måtte stenges, skriver NRK. I Lyngdal kolliderte en ATV med en personbil, og to personer ble sendt til sykehus.

– Det har gått i ett nå i to døgn, det har vært enormt mange oppdrag, sier daglig leder Jan Ove Thygesen i Agder bilberging.

Det er også ventet økt vind fra sørøst mandag, særlig i Rogaland og sør i Hordaland. Det er sendt ut gult farevarsel om stiv kuling og storm flere steder langs kysten.