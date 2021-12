Én av tre bekymret for at eldre de kjenner, er ensomme

Thor Inge Sveinsvoll er president i Norges Røde Kors. Arkivfoto: Steinar Figved / Skylight / NTB Les mer Lukk

NTB

I en Røde Kors-undersøkelse sier én av tre at de er bekymret for at eldre i familien eller omgangskretsen er ensomme. Det er de yngste som er mest bekymret.