NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 5. desember.

2.964 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 2.964 koronasmittede personer i Norge. Det er 1.073 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste antallet nye smittede registrert på en lørdag siden pandemien startet.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.388 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.537, så smittetrenden i Norge går nå bratt oppover. I alt har 282.918 personer testet positivt for covid-19 i Norge siden i fjor vår.

Fortsatt brann på fartøy i Sverige

Brannen på tørrlastskipet Almirante Storni utenfor Göteborg er fortsatt ikke helt under kontroll, men den er blitt avgrenset, opplyste svensk kystvakt i natt. Da var det grov sjø på stedet, noe som gjør slukkearbeidet vanskelig. Målet er å slukke brannen helt før fartøyet slepes til land.

Brannen startet i går ettermiddag da det tok fyr i trelast forut i fartøyet. Brannen spredte seg deretter bakover. Mellom 50 og 70 meter av det 177 meter lange fartøyet er berørt. Mannskapet på 17 er fortsatt om bord og innlosjert i sine lugarer, men helikoptre har siden i går stått klare til å evakuere dersom det skulle bli nødvendig.

Dødstallet stiger etter vulkanutbrudd

Dødstallet har steget til 13 etter gårsdagens vulkanutbrudd på Java i Indonesia. Det opplyste landets myndigheter i natt norsk tid. Minst 57 personer er skadd, blant dem 41 som har fått brannskader.

Elleve landsbyer er dekket i aske etter utbruddet.

Cuomo har fått sparken

CNN har gitt TV-ankeret Chris Cuomo sparken med umiddelbar virkning på grunn av rollen han spilte i å forsvare og hjelpe guvernørbroren Andrew Cuomo mot anklager om seksuell trakassering.

Cuomo ble suspendert av CNN tidligere i uken. Gjennomgang av dokumenter fra justismyndighetene i New York har avdekket at han var mer involvert i saken enn det som tidligere var kjent, noe som ligger bak beslutningen om å avskjedige ham, opplyste CNN i natt norsk tid.

Mann trakk kniv mot politiet – to pågrepet

To menn i 20- og 30-årene frra Gjøvik er pågrepet etter en trusselepisode i Raufoss i Vestre Toten lørdag kveld. En av mennene trakk kniv mot politiet.

– En mann i Raufoss hadde mottatt trusler over telefon, han var bekymret og ringte til oss. Da vi kom fram, dukket de to opp og den ene trakk kniv, forteller operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Mannen ble lagt i bakken uten at noen ble skadd.

Brann i tomannsbolig på Bestum i Oslo slukket

Det brant natt til søndag i en tomannsbolig på Bestum i Oslo. Brannen ble slukket etter en drøy time, men boligen har fått røyk- og vannskader.

Det brant i en trapp og i kledningen på utsiden av boligen, men det var aldri fare for spredning til nabohusene i villastrøket like ved CC Vest i Oslo.

Brannårsaken er ikke endelig avklart, men politiet mistenker at den kan ha startet etter at aske fra en ovn ble plassert utenfor huset.