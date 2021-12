TV 2: Ikke funn av søk på «nøkkelord» hos Tengs-siktet

NTB

Politiet har undersøkt mobilen og datamaskinen til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs uten å finne søk på ord som «DNA» og «Kripos», ifølge TV 2.

Ifølge kanalen er disse – sammen med ord som «Tengs» og «Sjødin» (navnet på forsvareren til den senere frikjente fetteren) – nøkkelord som politiet har lett etter i 51-åringens søkehistorikk.

Den siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, har tidligere uttalt at han tror medieutspill fra politiet skjedde med mål om å utløse en reaksjon fra den senere siktede mannen, for eksempel i form av søk på internett.

Etter hva TV 2 kjenner til, har politiet for perioden fra 2017 fram til pågripelsen i september i år ikke funnet treff på noen av nøkkelordene de har lett etter.

– Dette viser at min klient ikke har vært opptatt av Birgitte-saken, sier forsvareren.

Sørvest politidistrikt opplyser til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere konkrete etterforskningsskritt.

Den 51-årige mannen nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Han er i tillegg mistenkt, men ikke siktet for drapet Tina Jørgensen i 2000, men nekter også for det.