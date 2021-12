Næringsministeren vil forenkle regelverket for brukthandel

Brukthandelregelverket må forenkles og forbedres, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), og legger til at han er åpen for forslag til forbedringer i regelverket.

NTB

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil endre reglene for brukthandel. Målet er at flere skal få et mer bærekraftig forbruk.