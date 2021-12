Ti personer til sykehus etter frontkollisjon på Rjukan

Ti personer er fraktet til sykehuset i Skien etter en frontkollisjon mellom to biler på Rjukan. For fire av de skadde, skal tilstanden være alvorlig

Ulykken skjedde på fylkesvei 37 ved Busnesgrenda på Tinnsjøvegen på Rjukan like før kl 21, fredag.

Litt etter klokken 22 opplyste Sørøst politidistrikt at totalt ti personer fra involvert i ulykken og at samtlige ble sendt til sykehus.

Like før kl 23 meldte politiet at to personer er fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Tre personer er kjørt til sykehuset i Skien, der to av dem skal ha alvorlige skader. Ytterligere fem personer er kjørt til Drammen sykehus, men ingen av dem skal være alvorlig skadd.

To biler var involvert i ulykken, og begge bilene er påført store materielle skader.

Veien forbi ulykkesstedet ble åpnet igjen klokken 23 fredag kveld.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men saken vil bli etterforsket.