550.000 husstander mister TV 2s kanaler

NTB

Telenor vil i tiden framover ikke ha lov til å sende TV 2s kanaler på deres tjeneste T-We. Fredag ble det brudd i forhandlingene om TV-rettighetene.

– Vi er svært lei oss for at dette går ut over kundene våre og kan forsikre om at vi gjør alt vi kan for å få på plass en ny avtale med TV 2, sier direktør for TV og fastnett Camilla Amundsen i Telenor.

TV 2 og Telenor T-We har over lengre tid forhandlet om en ny distributøravtale og forhandlet på overtid i over tre døgn. Telenor Norge har nå ikke rettigheter til å sende innhold fra TV 2 før en ny avtale er på plass.

– Vi vil forhandle videre og gjør alt vi kan for å få til en avtale som gir kundene det de vil ha. I mellomtiden kan kundene velge mellom økonomisk kompensasjon eller flere poeng for å få tilgang til mer innhold, sier Amundsen.

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 bekrefter at det har vært forhandlet flere dager på overtid. Den gamle avtalen løp ut 30. november.

– Vi har forsøkt å komme til enighet om en ny avtale. Vi har forhandlet på overtid, men har ikke lyktes i å komme til enighet. Det er bare å beklage overfor alle seerne våre som vi vet setter pris på innholdet til TV 2, sier Willand til Kampanje.

Telenors TV-tjeneste, T-We, samler nesten 150 kanaler og strømmetjenester i ett TV-univers til over 550.000 norske husstander.

Saken oppdateres.