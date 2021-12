Nordmenn shopper ikke like mye på Black Friday som før

NTB

Black Friday er ikke like populært blant shoppeglade nordmenn som før koronakrisen, mens Black Week holder stand og er blitt startskuddet for julehandelen.

Det viser tall fra Virke.

Omsetningen på Black Friday økte med 14,3 prosent i år sammenlignet med fjoråret, men var fortsatt omtrent 20 prosent lavere enn i normalåret 2019.

Samtidig holder Black Week seg stabilt med en svak økning på 0,9 prosent fra koronaåret 2020. I butikkhandelen falt omsetningen med 2 prosent.

− Tallene bekrefter trenden vi har sett, nemlig at Black Friday er over toppen, men at Black Week er blitt viktigere og er startskuddet for julehandelen, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke.

− Nå som smittesituasjonen er i ferd med å utvikle seg i negativ retning, er det bra at forbrukerne sprer julehandelen utover og unngår trengsel på Black Friday, sier han.