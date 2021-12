NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 3. desember.

4.140 nye koronasmittede registrert siste døgn - 759 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 4.140 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 1.170 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo ble det registrert 759 nye smittetilfeller, som er 110 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.056 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.375, så trenden er stigende. Torsdag var 262 koronapasienter innlagt på sykehus, som er fem flere enn dagen før.

Baldwin: Spørsmålet er hvem som puttet kulen i revolveren

Det eneste relevante spørsmålet om skyteepisoden på settet til filmen «Rust», der en filmfotograf døde, er hvordan kula endte opp i våpenet, sier Alec Baldwin.

– Det er bare ett spørsmål som må besvares, og det er hvor den skarpe ammunisjonen kom fra, sier Baldwin i et intervju som ble sendt på TV natt til fredag norsk tid. Han sier videre at han ikke trakk av, noe som støttes opp av innspillingsleder Dave Halls.

Intervjuet med ABC News er den første gangen Baldwin bretter ut om skyteepisoden 21. oktober. Filmfotograf Halyna Hutchins mistet livet i episoden, og kula traff også regissør Joel Souza i skulderen.

Kongressen enige om budsjett – ingen nedstengning i USA

Kongressen har godkjent budsjettforslaget som betyr at det amerikanske statsapparatet er finansiert fram til 18. februar. En ny budsjettavtale måtte inngås innen midnatt fredag, om det ikke skulle bli en midlertidig føderal nedstengning i helgen.

Kun én republikaner i Representantenes hus stemte for forslaget, som fikk flertall med 221 mot 212 stemmer, men i Senatet ble det godkjent med 69 mot 28 stemmer.

Første lokale omikron-tilfelle i Australia

I Sydney har en student som ikke har vært utenlands, fått påvist smitte av den nye koronavarianten omikron. Det er det første lokale tilfellet i Australia. Tilfellet kommer trass i innreiseforbud for folk som ikke er statsborgere og restriksjoner på fly fra Sør-Afrika, der varianten først ble oppdaget.

Helsemyndighetene i delstaten New South Wales sier at «tilfellet ikke har noen utenlands reisehistorikk» eller forbindelser til mennesker som har vært utenlands. Det er påvist ni andre omikron-tilfeller i landet allerede, men alle disse er hos folk som har vært i utlandet.

Zuccarello-assist da Wild vant

Mats Zuccarello noterte seg for en assist da hans Minnesota Wild slo New Jersey Devils 5-2 torsdag. Nordmannen var tilbake i aksjon etter å ha stått over to kamper grunnet en skade i fingeren.

Zuccarello var på isen i 18 og et halvt minutt og noterte seg i tillegg til assisten for to skudd på mål.

Kvinne til Haukeland etter boligbrann i AustevollI

En kvinne er fløyet til Haukeland universitetssjukehus med brannskader etter en boligbrann i Bekkjarvik i Austevoll kommune, sør for Bergen.

– Det var naboer som meldte fra om brannen ved 00.30-tiden. Huset ble raskt overtent og brennes kontrollert ned. Det er ikke lenger spredningsfare til nabohus, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB ved 1.30-tiden.