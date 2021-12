Tilliten til myndighetenes koronainformasjon faller

NTB

Kun seks av ti nordmenn, 61 prosent, sier de har tillit til koronainformasjon som gis av regjeringen. Det er det laveste som er målt under pandemien.

Det viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

26 prosent har ikke tillit, mens resten svarer verken eller. Tilliten de siste to ukene har falt 10 prosentpoeng

– Tilliten til informasjon fra myndighetene har ikke vært lavere i pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Bare 52 prosent sier at de har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk nødvendige tiltak for å begrense smitten. Dette er rekordlavt.