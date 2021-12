Stortinget vedtok rammene for statsbudsjettet

Først var det debatt i over et halvt døgn. Så ble budsjettrammen for 2022 vedtatt av flertallet på Stortinget, bestående av regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt SV. Her er finansminister Trygve Slagsvold Vedum fotografert bare en drøy time inn i debatten. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter over et halvt døgns maratondebatt ble rammene for statsbudsjettet for 2022 endelig vedtatt på Stortinget sent torsdag kveld.