20 til 30 personer evakuert etter brann i Sandefjord

NTB

Totalt 20–30 personer er evakuert fra en brennende bygning og nabobygget i Sandefjord torsdag.

Fra bygget det brenner i er det evakuert sju stykker. Det er også evakuert personer fra et nabobygg i Jernbanealléen, men dette bygget brenner ikke, forteller operasjonsleder Marianne Mørch til NTB i 19.50-tiden torsdag kveld.

Det skal ikke være noen savnede.

Politiet fikk melding om brannen i Kongens gate klokka 17.15. Kort tid etter meldte politiet at flammene sto gjennom taket. Mørch forteller NTB at det virker som at brannen har tatt seg opp.

Det er opprettet et evakueringssenter på Sandefjord rådhus, der de evakuerte skal få bistand fra kommunens kriseteam.