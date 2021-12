Byrådskrisen i Bergen kan være løst

Det har vært parlamentarisk krise i Bergen siden bystyret vedtok å legge bybanen i tunnel under Bryggen, i stedet for oppe i dagen. Da gikk byrådet til Roger Valhammer (Ap) av.Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

To Sp-politikere har fått med seg Rødt-politikeren Odd Arild Viste på å legge bybanen over Bryggen. Trioen ber Ap-byrådet tiltre igjen.

Sps Stig Torgersen fortalte på en pressekonferanse torsdag kveld at de har kontaktet Bergens ordfører med en anbefaling om å peke på Roger Valhammer (Ap) som byrådsleder.

På møtet orienterte gruppeleder for Rødt i bystyret, Odd Arild Viste, at han kommer til å be om forhandlinger med det avgåtte byrådet for å finne løsninger for å hindre et byråd utgått av høyresiden.

Bybane over Bryggen vil være en del av dette.