Helsedirektoratet og FHI foreslår nye tiltak i Oslo-området

Helsedirektoratetm her ved helsedirektør Bjørn Guldvog anbefaler flere tiltak for Oslo-området. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Etter omikronutbruddet i Oslo foreslår Helsedirektoratet og FHI lokale påbud om munnbind, hjemmekontor og antallsbegrensninger på private arrangementer.

Direktoratet foreslår påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand minst én meters avstand, som i butikker og på kollektivtransport.

Andre aktuelt tiltak er påbud om at arbeidsplasser, der det er mulig, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra deler av uken.

Gjelder mer enn bare Oslo

I tillegg foreslås det en grense på maks 100 personer på private arrangementer og maks 600 på offentlige arrangementer. Det foreslås at serveringssteder og arrangører plikter å ha system for å registrere gjester, og krav om sitteplasser og bordservering for serveringssteder med skjenkebevilling.

Tiltakene foreslås for Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn).

Teste på grensen

Helsedirektoratet foreslår også at alle som kommer til Norge, må testes før og etter ankomst.

De ønsker at alle som ankommer landet, må testes før ankomst. I tillegg anbefaler de at reisende de neste 14 dagene må teste seg innen 24 timer etter ankomst til landet.

Det gjelder alle, uavhengig av vaksinasjon og om de har gjennomgått sykdom.

Det anbefales også å innføre grensekontroll også for reisende fra Schengen-området.

Klokken 16 torsdag holder regjeringen en pressekonferanse om coronasituasjonen.