Raymond Johansen orienterer om coronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller inn til pressekonferanse torsdag ettermiddag for å orientere om håndteringen av coronaviruset i Oslo.

Foruten Johansen selv, vil flere byråder være til stede under pressekonferansen, som foregår i Oslo rådhus tentativt klokken 17.30.

Johansen åpnet onsdag for at det kan komme påbud om bruk av munnbind i Oslo.

Byrådslederen skal torsdag møte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og en rekke Viken-ordførere for å diskutere coronatiltak. Dette møtet er utsatt til klokken 14.30, melder Dagbladet.

Denne uken ble det kjent at det har vært et større smitteutbrudd ved et serveringssted på Aker Brygge i Oslo.

Bydelsoverlegen på Frogner mistenker at rundt 50 personer er smittet av omikronvarianten. Også gjester ved et annet serveringssted i byen kan være smittet av den nye varianten, frykter Oslo kommune.

Ifølge NRK vil et så stort utbrudd av omikronvarianten være det største i verden, bortsett fra i Sør-Afrika.