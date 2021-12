Støre holder pressekonferanse om coronasituasjonen klokka 16

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helseminister Ingvild Kjerkol holder pressekonferanse om coronasituasjonen klokka 16.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg skal også være til stede på pressekonferansen.

Smittetallene i Norge er høye. Onsdag ble det registrert 4.045 coronasmittede personer i Norge, 2.525 flere enn samme dag i forrige uke.

I tillegg er omikronvarianten påvist flere steder i landet. Varianten antas å være mer smittsom enn andre varianter av coronaviruset.

Torsdag skal Kjerkol møte kommunene i Viken og Oslo kommune for å diskutere coronatiltak.

Tidligere på dagen ble det kjent at Statsforvalteren i Vestland har satt i gang arbeidet med et forslag til regional coronaforskrift etter at det er påvist omikronsmitte i Øygarden kommune.

