Sjekk av stoffer i kosmetikk for barn – alle fikk stryk

Av 30 produkter Forbrukerråder kontrollerte var det ingen som fikk karakteren A, som betyr at de ikke inneholder noen problematiske stoffer. De fleste inneholdt ikke bare ett, men flere problematiske stoffer. Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

NTB

Ingen av produktene fikk godkjentstempel da Forbrukerrådet undersøkte innholdet av problematiske stoffer i barnekosmetikk.

Både sminkesett og leppepomader som markedsføres mot barn, ble sjekket i samarbeid med svenske og danske forbrukermyndigheter. Av 30 produkter var det ingen som fikk karakteren A, som betyr at de ikke inneholder noen problematiske stoffer. De fleste inneholdt ikke bare ett, men flere problematiske stoffer.

– Leketøysbutikker, klesbutikker, dagligvarebutikker og andre forhandlere av barnekosmetikk må ta en skikkelig gjennomgang av produktutvalget sitt, sier Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.

Stoffene, blant annet ulike typer parfyme, kan fremkalle allergi. Det ble også funnet hormonforstyrrende stoffer i flere produkter. Bekymringen er at barn utsettes for risiko ved å bli eksponert for flere ulike hormonforstyrrende stoffer.

Forbrukerrådet anbefaler at man kjøper produkter som er svanemerkede eller som er anbefalt av Astma- og allergiforbundet.