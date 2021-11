35-åring dømt til tolv års fengsel for over 50 voldtekter

NTB

En 35 år gammel mann er funnet skyldig i å ha dopet ned og voldtatt to kvinner en rekke ganger. Retten fester ingen lit til mannens forklaring.

Mannen ble tidligere i år dømt til elleve års fengsel i Hedmarken tingrett for voldtekt av to kvinner. Han var tiltalt for en rekke voldtekter mot sin tidligere samboer og én voldtekt mot en annen kvinne, skriver Hamar Arbeiderblad.

Han anket dommen, og anken ble nylig behandlet i Eidsivating lagmannsrett. Straffen er skjerpet til fengsel i tolv år.

I en tekstmelding til avisen skriver mannens forsvarer, advokat John Arild Aasen, at dommen kommer til å ankes til Høyesterett. De vil anke over både saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen.

– Han er sjokkert, skriver Aasen.

I tingretten ble mannen dømt til å betale 200.000 kroner og 150.000 kroner til de to fornærmede. Lagmannsretten har forkastet anken over oppreisningen.

– De er fornøyde med at lagmannsretten har kommet til samme resultatet som tingretten, ved at han er domfelt. De er glade for at saken snart er ferdig. Det har vært en stor påkjenning for dem, sier bistandsadvokat for de to fornærmede kvinnene, Hanne Svedrup Dahl.