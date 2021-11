Raymond Johansen: – Vi kan ikke stenge ned samfunnet for sikkerhets skyld

Byrådsleder Raymond Johansen fortalte pressen tirsdag ettermiddag at kommunen går til nivå 3 i beredskapen. De vil likevel ikke innføre munnbindpåbud ennå, men vil vurdere det. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslo oppjusterer coronaberedskapen til nivå 3, noe som er den høyeste beredskapen Oslo kommune har. Likevel innføres det ikke munnbindpåbud nå.

– Vi kan ikke stenge ned samfunnet for sikkerhets skyld. Vi må være opptatt av at det er forholdsmessig, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på tirsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen i Oslo.

Samtidig var han tydelig på at Omikron-variantens mulige spredning i Norge får konsekvenser for coronahåndteringen i Oslo.

– Vi hever nå beredskapen i kommunen til nivå 3, noe som er den høyeste beredskapen i kommunen. Det betyr blant annet at vi setter sentral kriseledelse for å sikre effektiv informasjonsdeling og koordinering av vår innsats, sa Johansen.

Vurderer munnbindpåbud

Oslo kommune opplever nå sitt høyeste smittetrykk i løpet av pandemien. Mandag ble det registrert 831 nye smittetilfeller i Oslo. Under pressekonferansen ble det gjort klart at kommunen ikke innfører nye koronatiltak. Samtidig vurderer byrådet munnbindpåbud.

– Vi vet vi går inn i en periode med trengsel både på kjøpesenter, i butikker og i kollektivtrafikken. Bruker du munnbind, kan du beskytte deg selv og andre. Dersom munnbindanbefaling ikke er nok, vil vi løpende vurdere å innføre et påbud, sa Johansen.

Forsvarlig med julebord

– Vi har ikke noe forbud mot å gå ut og spise og hygge seg, det håper jeg folk kan gjøre, sier Johansen.

– Jeg mener julebord er helt forsvarlig å gjennomføre, sa han på pressekonferansen tirsdag.

– Hvis jeg sier «ikke gå på julebord, ikke gå på restauranter og i butikkene», da er vi i ferd å stenge ned byen. Den situasjonen ønsker ikke vi å komme i, fortsetter Johansen.

Men han minner om at de som er syke, skal holde seg hjemme og at folk bør unngå å håndhilse og klemme.

Planlegger tredje vaksinedose

Oslo kommune planlegger samtidig at de under 65 år skal få tilbud om tredje vaksinedose fra første uke i januar. Før jul skal alle over 65 år ha fått tilbud om en tredje vaksinedose.

– Deretter skal alle over 18 år få tilbud om tredje vaksinedose innen påske. Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle om å ta tredje vaksinedose, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo kommune.