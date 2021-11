Politiet har identifisert død kvinne i Trondheim

NTB

Politiet mener å ha identifisert kvinnen som ble funnet død i Nideelva ved Nedre Leirfoss i Trondheim mandag.

Det opplyser etterforskningsleder Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Samtidig opplyser han til Nidaros at de står de uten tips i saken.

– Om det er fordi vi mandag sa at det ikke var mistanke om noe kriminelt, vet jeg ikke. Vi håper nå flere skal bli klare over hendelsen slik at vi får flere tilbakemeldinger, sier han til avisa.

Kvinnen beskrives som blond, lys i huden og rundt 184 centimeter høy.

Trøndelag politidistrikt ber alle som befant seg i området Nedre Leirfoss fra midnatt og til klokken 12.30 mandag, om å melde seg.

De ønsker også tips om hendelser i området og biler som har kjørt til og fra stedet mellom klokken 18 søndag til klokken 12.30 mandag.

– Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke at avdøde kan være utsatt for noe kriminelt og jobber ut fra flere hypoteser. Vi vet at mange går på tur i dette området og håper å få tips, opplyser Guldseth.