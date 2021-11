Støre: – Synes at folk skal planlegge for å se familien i jula

– Innenfor de rammene synes jeg at folk skal planlegge for å se familien i jula, slik det ser ut fra i dag, 30. november, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

NTB

Jonas Gahr Støre sier at han er klar til å innføre nye tiltak dersom situasjonen krever det, men mener at folk bør planlegge for å feire jul med familien.