Navnene på de omkomne i flystyrten i Larvik er offentliggjort

NTB

Instruktør Goran Neskovic og studentene Filip August Müller Frich og Eirik Paulsen omkom i flystyrten i Larvik i forrige uke.

Det opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding. De har nå mottatt endelig obduksjonsrapport fra Kripos knyttet til de tre som omkom i ulykken tirsdag i forrige uke.

Familiene er orientert om at navnene offentliggjøres.

Instruktør Goran Neskovic (30) var fra Oslo, student Filip August Müller Frich (21) var fra Dombås og student Eirik Paulsen (22) var fra Bodø.

De tre satt i et lite tomotors Diamond DA42 som tilhørte flyskolen Pilot Flight Academy som holder til i Sandefjord. Det styrtet i bakken i et skogområde i Larvik like over klokken 9 tirsdag i forrige uke.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.