Helseministeren sier fortsatt ja til julebord

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er åpen for at julebordsesongen kan gjennomføres. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er fortsatt åpen for at julebordene kan gjennomføres, men sier at situasjonen må vurderes lokalt.